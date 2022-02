Controradio News ore 7.25 – 11 febbraio 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Un operaio di 29 anni di una ditta che stava effettuando dei lavori per conto della Salt sull’autostrada A12 Genova-Livorno all’altezza del quartiere Bicchio a Viareggio (Lucca) è rimasto ferito dopo che materiale pesante gli è caduto addosso. Il giovane ha riportato un trauma da schiacciamento agli arti inferiori e frattura ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. E’ il terzo infortunio sul lavoro in due giorni in Toscana, uno dei quali mortale avvenuto mercoledì in una cartiera nel Pistoiese.

Controradio News – Al via la terapia con la pillola antivirale Paxlovid, prodotta da Pfzer, per il trattamento del Coronavirus all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Al momento sono 36 le dosi del farmaco arrivate a Pistoia e sono i medici di famiglia e quelli delle Usca che segnalano agli specialisti ospedalieri di malattie infettive i pazienti candidati alla cura.

Controradio News – Ai carabinieri di Poggibonsi (Siena) che lo hanno controllato dopo che era sceso da un treno ha esibito la foto di un Green pass di un’altra persona. Per questo un giovane è stato denunciato per sostituzione di persona, false generalità e posizione irregolare nel territorio italiano. Nei suo confronti è stata anche elevata una multa di 400 euro per non aver rispettato l’obbligo del certificato verde sui trasporti pubblici regionali.

Controradio News – Via libera dalla Regione Toscana a un attorelativo a un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore, in Mugello, che prevede la realizzazione di sette aerogeneratori. I Comuni coinvolti sono Vicchio e Dicomano. Per le opere accessorie sono interessati anche i vicini comuni di Rufina e San Godenzo. La decisione è della giunta regionale che ha approvato una delibera presentata dall’assessora all’ambiente Monia Monni.

Controradio News – “Il finanziamento da parte del ministero della Cultura di 12 milioni di euro, destinato alla villa medicea Ambrogiana di Montelupo Fiorentino (Firenze), è fondamentale per recuperare questa realtà straordinaria, ma anche strategica per lo sviluppo della cultura e del turismo in Toscana”. Così il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. “La villa Ambrogiana – ha aggiunto – è il maxiprogetto più importante” nell’ambito degli ‘Uffizi Diffusi’ “insieme alla villa Medicea di Careggi, le Terme Corallo di Livorno e le Terme Excelsior a Montecatini. Possiede il potenziale più grande, non solo per trasformare il turismo, ma anche per la fruizione culturale sul territorio, l’identità dei cittadini in Toscana”

Controradio News – Sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il presidente del Consiglio Mario Draghi saranno presenti all’Incontro dei Vescovi e Sindaci del Mediterraneo, che si terrà dal 23 al 27 febbraio a Firenze e che si concluderà con la visita di Papa Francesco. Lo ha annunciato il cardinale presidente della Cei Gualtiero Bassetti.

Controradio News – E’ durata sette ore l’audizione del magistrato Antonino Nastasi davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi , ex capo della comunicazione di Mps deceduto il 6 marzo 2013 a Siena dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio di Rocca Salimbeni, sede centrale della banca.Nastasi, che ha condotto le indagini sulla morte del manager insieme agli altri pm senesi con un fascicolo aperto e poi archiviato come suicidio, ha risposto a tutte le domande deicommissari i quali hanno annunciato l’esigenza di voler porre ulteriori quesiti. Per questo motivo Nastasi potrebbe essere convocato di nuovo. Delle sette ore, una piccola parte di circa mezz’ora di audizione, nel pomeriggio, è stata secretata.