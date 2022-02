Controradio news ore 7.25 - 10 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:32 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – E’ stato disposta l’autopsia sul corpo di Sandro Maltagliati, 58 anni, l’operaio rimasto vittima di un infortunio mortale sul lavoro in una cartiera del Pistoiese. La si apprende da fonti inquirenti. La data dell’esame sarà decisa nei prossimi giorni, dopo la nomina del medico legale. L’operaio sarebbe stato investito da un carrello elevatore nel piazzale della ditta, secondo le notizie diffuse dalla Asl, intervenuta con i tecnici del proprio servizio di prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro.

Controradio News – Incidente sul lavoro ieri anche in un cantiere edile a Braccagni, frazione di Grosseto, dove un operaio di 32 anni, è in gravi condizioni dopo essere caduto da un ponteggio. L’uomo è stato soccorso dagli altri operai e trasferito con l’elicottero Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena.

Controradio News – La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di 11 indagati, tra cui Matteo Renzi, per l’inchiesta sulle presunte irregolarità nei finanziamenti a Open, la fondazione nata per sostenere le iniziative politiche dell’ex premier. Tra gli indagati per i quali è stato chiesto il processo, Maria Elena Boschi, Luca Lotti, l’ex presidente di Open Alberto Bianchi e l’imprenditore Marco Carrai. Udienza preliminare il 4 aprile.

Controradio News – Approda in Regione il caso Hugo Boss , l’azienda che ha comunicato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 21 lavoratori e la dismissione del sito di Scandicci. Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, ha convocato istituzioni locali e i sindacati il 14 febbraio alle 10.30. La Regione sarà presente. All’incontro seguirà la convocazione dell’azienda.

Controradio News – “Oggi l’Inps ha dato il via libera alla richiesta di cassa integrazione per tutti i lavoratori ex Gkn di Campi Bisenzio. La durata della Cigo è per complessive 10 settimane e partirà dal 10 gennaio 2022. Questo è un passaggio importante perché conferma la concretezza del percorso e la determinazione delle parti a raggiungere il miglior risultato possibile per i lavoratori e il territorio”. Lo dichiara la viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde

Controradio News – Anche il Comune di Firenze con Palazzo vecchio aderisce alla protesta dei Comuni contro il rincaro delle bollette. Molte le amministrazioni toscane su indicazione dell’Anci che questa sera spegneranno le luci di un monumento importante della città. L’Anci ha calcolato più di mezzo miliardo di euro di aumenti imprevisti per le amministrazioni comunali. Per il Comune di Firenze viene stimato un ammanco superiore a 10 milioni di euro,