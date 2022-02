Foibe, Montanari: "strumentalizzate da fascisti" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:41 Share Share Link Embed

Così il Rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari a margine del convegno ‘Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi del Giorno del Ricordo’

“Che forze politiche provino ad impedire e muoversi contro iniziative scientifiche è di una gravità inaudita, una dimostrazione di profonda inciviltà”. Così il Rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari a margine del convegno ‘Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi del Giorno del Ricordo’, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sul fatto che esponenti politici di FdI e Lega avessero chiesto l’intervento del ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa imputando al rettore di Unistrasi “pericolose teorie negazioniste sulle foibe”. “Chi mi ha accusato di essere negazionista l’ho querelato e vedremo cosa dirà il tribunale – ha aggiunto Montanari -. Chi contesta la doverosa attività di ricerca dell’università è fuori dal progetto della Costituzione e dimostra di avere una coscienza totalitaria e non democratica. L’università deve continuare a non farsi intimidire e a svolgere il suo ruolo, se dovesse smettere perché minacciata dalla politica saremmo già in un regime totalitario”. Parlando sempre con i giornalisti Montanari ha poi aggiunto: “Io credo che i morti delle Foibe, questa pagina tragica, venga strumentalizzata da qualcuno, e questo qualcuno sono i fascisti. Diverse associazioni neofasciste domani si sono date appuntamento a Firenze per celebrare quella giornata; mi domando: è normale che una festa dello Stato venga celebrata da associazioni neofasciste e neonaziste?”.

“Di fronte alla squallida iniziativa intrapresa del rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari in programma per la giornata di domani, abbiamo presentato un’interrogazione al ministro Messa per sapere se ritiene legittimo che una figura apicale come quella rappresentata da Montanari, possa liberamente farsi promotrice di iniziative di critica esplicita verso una legge dello Stato com’è la legge 92 del 2004 e, congiuntamente, di un’offesa così marcata verso tutte le vittime delle foibe. A sinistra ci ricascano sempre, cercando puntualmente di svilire e sottovalutare responsabilità e diluire atrocità che furono perpetrate da bande di criminali comunisti ai danni di italiane e italiani di ogni età. Montanari si vergogni, smetta di sentirsi al di sopra degli altri e rispetti le leggi dello Stato, dando realmente un esempio valido ai suoi studenti”. Questo quanto scritto ieri dai senatori della Lega, William De Vecchis, Marzia Casolati, Mario Pittoni e Giuliano Pazzaglini firmatari dell’interrogazione.