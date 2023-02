Controradio News ore 7.25 – 01 febbraio 2023

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Detenuto “in alta sicurezza” trovato morto a San Gimignano. A riferirlo è il sindacato provinciale Fsa-Cnpp spiegando che il recluso, senza alcun provvedimento di attenzione particolare, era arrivato a San Gimignano da un altro carcere. In corso le indagini per comprendere quanto successo e le motivazioni. “E’ una vicenda delicata” in quanto suicidio, “che assume un rilievo pubblico se avviene in un contesto penitenziario”. Lo ha detto Sofia Ciuffoletti, garante per i detenuti del carcere Ranza di San Gimignano. “Il detenuto aveva concluso il regime di sorveglianza speciale – ha aggiunto Ciuffoletti -. Attendiamo le risultanze dei medici legali per fare qualsiasi tipo di altra valutazione”.

Controradio news – Ritenuta responsabile di 50 reati, tra i quali furto aggravato, ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento, messi a segno negli ultimi quattro mesi a Livorno, una donna di 36 anni, già conosciuta dalle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Controradio news – Rossano Rossi è il nuovo segretario della Cgil Toscana: lo ha eletto l’assemblea generale dell’organizzazione, con circa il 90% dei voti favorevoli, durante il congresso svoltosi a Firenze, alla presenza del segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini. Rossi succede a Dalida Angelini, che occupava la carica dal 2015.

Controradio news – Non sarebbe in pericolo di vita l’operaio rimasto ferito ieri pomeriggio a San Giovanni d’Asso (Siena). Secondo quanto riferito dai sanitari l’uomo ha riportato un grave trauma ad un braccio mentre stava lavorando e la sua prognosi attualmente rimane riservata. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in elisoccorso al Cto di Firenze.

Controradio news – L’avviso di garanzia per peculato inviato al sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira, “deve essere un po’ una scossa ad una gestione che deve essere oculata, rigorosa”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a proposito del fascicolo aperto dalla procura di Firenze. Giani, che ha parlato a margine del congresso di Legacoop Toscana a Firenze, ha auspicato che la gestione del Maggio “porti a dare certezze sugli investimenti”.