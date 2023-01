Pedaggio su Fi-Pi-Li, Giani: “A tir che possono essere controllati con il sistema satellitare”. Su alta velocità : “Ho visto molta vitalità”

Firenze, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, rispondendo in Consiglio regionale a un’interrogazione del consigliere regionale della Lega e portavoce dell’opposizione Marco Landi, ha ipotizzato un pedaggio per i Tir senza però la costruzione di caselli, usando come strumento di controllo il sistema satellitare.

Per la manutenzione e il potenziamento della Fi-Pi-Li ha detto Giani “occorrono 15-20 milioni l’anno e probabilmente sarà opportuno il pedaggio selettivo ai tir che possono essere controllati con il sistema satellitare, con cinque grandi strutture che sono archi metallici per evitare i caselli”.

“Non è un intervento che si può fare da oggi a domani – ha poi aggiunto Giani – noi pensiamo che possa realizzarsi da qui a circa un anno perché occorre approvare lo statuto della società, comporla, poi la società deve fare l’accordo di programma, la convenzione con la società Autostrade e la realizzazione di queste infrastrutture”.

E tutto questo, ha concluso, “è ancora un progetto e ci vorranno mesi per poterlo attuale. Quindi non devono esserci allarmi o prese di posizione, perché tutto questo verrà affrontato in più sedute del Consiglio regionale”.

Sull’Alta velocità di Firenze “sta andando avanti l’appalto per la stazione e le altre opere da un 1,1 miliardi. Quindi quello che concordammo in quello che io chiamo il ‘patto delle Ferrovie’ fatto nel luglio dell’anno scorso, sta funzionando e il patto ha permesso la ripresa l’attività che è stata interrotta sostanzialmente per cinque-sei anni – ha detto il presidente Giani, spiegando di aver fatto un sopralluogo al cantiere Tav di Firenze – Ho visto molta vitalità – ha aggiunto Giani -. I lavori sono in atto, vi è un continuo via via di camion che entrano nella stazione di Campo di Marte, quindi i tempi che Rfi aveva previsto per il funzionamento della talpa e l’inizio dello scavo possono essere rispettati”.