Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 8 ottobre 2021

CONTRORADIO INFONEWS – La Guardia di Finanza si è recata negli uffici di Gest per acquisire atti relativi alla gestione della tramvia di Firenze. É stata fornita tutta la documentazione richiesta e data la massima collaborazione all’indagine, fa sapere la società che gestisce l’impianto. Per quanto riguarda le accuse ipotizzate, “Gest, in quanto società di gestione della tramvia, non vende biglietti e non incassa direttamente i loro introiti” commenta l’amministratore delegato Jean Luc Laugaa