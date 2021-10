"La scuola salva il mondo", la proposta di Possibile arriva a Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:45 Share Share Link Embed

“𝐋𝐚 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐢𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨”: anche a Firenze, domenica 10 ottobre alle ore 17:30, verrà presentata la proposta politica di Possibile sulla scuola alla Casa del popolo Le Panche.

Di seguito la nota di annuncio dell’evento:

“La scuola salva il mondo” è la proposta politica di Possibile sulla scuola, che guarda oltre l’emergenza e risponde al bisogno di fare qualcosa di utile, di fotografare lo stato di salute della scuola italiana e pensare a come poterla migliorare. “La scuola salva il mondo” vuole essere uno strumento per ampliare il dibattito sulla scuola, approfondirlo e restituirlo alla società. Appena finirà l’emergenza sarà fondamentale farci trovare pronti con l’idea della scuola che vogliamo per il Paese, e anzi siamo già in ritardo.

Il documento sarà presentato da Eulalia Grillo (Ascolta l’intervista a cura di Chiara Brilli), componente del Comitato Scientifico di Possibile e Referente nazionale scuola di Possibile.

“E’ stato un lavoro corale di tutto il gruppo scuola di Possibile sul territorio nazionale con docenti di ogni ordine e grado, educatori/trici, pedagogisti, dirigenti scolastici e studenti. L’esigenza è stata quella di elaborare una proposta politica per fare qualcosa che sia prima fotografare la situazione e poi fornire strumenti che vadano oltre l’immediato ma agisca sui problemi strutturali del mondo dell’istruzione frutto di riforma sbagliate. Tra i temi al centro del documento la problematica delle classi pollaio, la questione della stabilizzazione di docenti, l’emergenza dell’abbandono scolastico e non solo”.

Saranno presenti rappresentanti di organizzazioni sindacali ed associazioni.