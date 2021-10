Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 4 ottobre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:57 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – Sono riaperti questa mattina alle 7.00 fino alle 15 i seggi elettorali per la tornata amministrativa. E’ del 20,26% l’affluenza alle urne, alle 19 di ieri, per le elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale Toscana 12. In Toscana il test elettorale riguarda anche 31 Comuni, e alle 19 l’affluenza è stata del 36,40% a livello toscano. Il dato complessivo alle 23 era di 41,65%. Dalle 15 su Controradio speciale elezioni in diretta. CONTRORADIO INFONEWS – “La società viola si è fermamente dissociata dai cori e le offese razziste provenuti dagli spalti del Franchi dopo Fiorentina-Napoli all’indirizzo di alcuni giocatori avversari”. E’ quanto precisa la Fiorentina dopo gli insulti razzisti nei confronti del giocatore del Napoli, Koulibaly, durante l’intervista a bordo campo. Offese che sarebbero state rivolte anche a due suoi compagni”. Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, informato dell’accaduto ha chiesto scusa al giocatore a fine gara esprimendogli la vicinanza della società

Sono stabili le condizioni del 19enne tedesco caduto venerdì mattina, intorno alle 6, dal tetto di un hotel di Pietrasanta (Lucca), dove era in gita con la scolaresca, finendo sul

terrazzo della camera di un insegnante. Oggi il giovane verrà sottoposto ad un intervento chirurgico all’ospedale Cisanello di Pisa, dove è ricoverato in coma farmacologico.

CONTRORADIO INFONEWS – Temporali attesi sulle Apuane e in Lunigiana, in Garfagnana e sull’Arcipelago. Codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico. Per l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione atlantica si prevede infatti un graduale peggioramento delle condizioni meteo con rovesci e temporali che nella serata di oggi diverranno più diffusi e persistenti.

CONTRORADIO INFONEWS – Il sindaco di Carrara De Pasquale informa che dalle 15 di oggi e fino a martedì mattina, la Sala operativa della Protezione civile sarà aperta. Per questa notte potrebbe essere attivato il punto di accoglienza e prima emergenza presso Carrara Fiere.