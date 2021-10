Temporali in Toscana, codice giallo per area nord occidentale

Temporali attesi sulle Apuane e in Lunigiana, in Garfagnana e sull’Arcipelago. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico.

Per l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione atlantica domani, lunedì 4 ottobre, si prevede infatti un graduale peggioramento delle condizioni meteo con rovesci e temporali.

La pioggia, con isolate precipitazioni, inizierà oggi e proseguirà nella notte e nella mattinata di domani sull’Arcipelago e con minore probabilità sulla costa. Dopo una pausa nel pomeriggio, le precipitazioni riprenderanno nella serata di lunedì, quando diverranno più diffusi e persistenti.

I fenomeni che si stanno registrando nel levante ligure e le tendenze per le prossime ore portano a pensare che dalla serata di lunedì e per tutta la notte, si possano registrare precipitazioni molto intense e venti forti nella zona apuana, “ci attendiamo che già da domani il centro funzionale della Regione Toscana elevi l’allerta per la notte tra lunedì e martedì da gialla ad arancione”. Così il sindaco di Carrara (Massa Carrara) Francesco De Pasquale che ha riunito il personale del Centro operativo comunale.

Il primo cittadino precisa, in una nota, che domani, lunedì 4 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno aperte e che nel pomeriggio, quando saranno disponibili previsioni più dettagliate, insieme alla Protezione civile verrà valutato cosa fare nella giornata di martedì 5 ottobre.

“C’è grande preoccupazione – sottolinea ancora – perché le temperature particolarmente alte degli ultimi giorni, gli eventi di domenica scorsa e la ‘lentezza’ della perturbazione in arrivo potrebbero creare problemi importanti sul nostro territorio. Per questo stiamo predisponendo tutte le misure necessarie a gestire eventuali situazioni di emergenza”. Dalle 15 di domani, lunedì e fino a martedì mattina, la Sala operativa della Protezione civile sarà aperta. Per la notte tra lunedì e martedì potrebbe essere attivato il punto di accoglienza e prima emergenza presso Carrara Fiere. Come ulteriore precauzione nei giorni scorsi, su

indicazione della Protezione civile, è stata effettuata una pulizia straordinaria delle caditoie e delle grate del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nelle zone tradizionalmente soggette a criticità.