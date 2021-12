Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 30 dicembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:08 Share Share Link Embed

CONTRORADIO INFONEWS – Omicidio Niccolò Ciatti – E’ tornato libero Rassoul Bissoultanov, il cittadino ceceno che era detenuto in Italia per la morte del 22enne di Scandicci (Firenze) l’11 agosto del 2017 dopo un brutale pestaggio mentre si trovava con gli amici in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. L’arresto è stato ritenuto illegittimo per difetto di procedura perché l’uomo non si trovava in Italia nel novembre del 2020, al momento dell’emissione dell’ordinanza che disponeva il carcere nei sui confronti. Incredulità, sgomento e dolore espresse dalla famiglia Ciatti che si appellano al presidente della Repubblica per avere giustizia. La liberazione di Bissoultanov non ha mancato di suscitare proteste bipartisan dal mondo della politica.

CONTRORADIO INFONEWS – Circa 20mila tamponi molecolari disponibili ogni giorno sul sito regionale ‘Prenota tampone’ e altri 25mila tamponi antigenici rapidi messi a disposizione, ogni giorno, di medici, volontariato, farmacie e strutture sanitarie private. E’ quanto metterà in campo la Toscana per far fronte al forte aumento delle richieste di tamponi.

CONTRORADIO INFONEWS – “Nei prossimi giorni apriremo una nuova centrale di tracciamento al Mandela Forum che sarà dedicata all’area della Asl Toscana centro, e aumenteremo il personale sia alla centrale di Arezzo, cui fa riferimento la Toscana sud-est, sia a quella di Carrara per l’area nord ovest”. E’ quanto annuncia il presidente della Toscana, Eugenio Giani dopo una riunione sull’andamento della pandemia in Toscana. Inoltre la Regione sta lavorando a un sistema di ‘autotracciamento’ da parte dei cittadini che potranno segnalare in autonomia i propri contatti stretti.

Quattro positivi all’interno della prima squadra della Fiorentina: è il responso dei tamponi effettuati in occasione del raduno dopo la pausa natalizia.

Tra i quattro positivi tutti asintomatici, fa sapere il club viola attraverso una nota, solo uno è un giocatore. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo la squadra non entrerà in bolla e potrà proseguire la regolare attività di allenamento.

CONTRORADIO INFONEWS – Tavolo Gkn al Mise – “A questo punto diventa urgente e indispensabile un accordo quadro che renda chiaro, trasparente e garantito un percorso di reindustrializzazione che già così si presenta molto complesso”. E’ quanto afferma la Rsu della fabbrica di Campi Bisenzio, al termine della riunione ministeriale, la prima dopo il passaggio di proprietà della Gkn Driveline Firenze alla Qf Spa di Francesco Borgomeo. “Come abbiamo avuto modo di chiarire più volte, l’assemblea permanente continuerà a salvaguardia di questo percorso”.