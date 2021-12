🎧 Toscana, Bezzini positivo al Covid: "in isolamento ma operativo"

Aumento dei tamponi molecolari quotidiani per arrivare ad almeno 20.000, messa a disposizione di almeno 25.000 tamponi antigienici rapidi al giorno, rafforzamento delle tre centrali di tracciamento. Sono queste le linee d’azione individuate dalla Regione per fronteggiare l’ulteriore impennata di casi di Covid-19 in Toscana. L’aumento dei casi a causa della variante Omicron è stato al centro di una riunione presieduta da Giani, cui hanno partecipato l’assessore alla sanità Simone Bezzini, il direttore di sanità Federico Gelli, il direttore di Estar e i direttori delle Asl territoriali e ospedaliere.