Tamponi molecolari esauriti in 10 minuti su portale Toscana

Firenze, tamponi molecolari esauriti in Toscana in una decina di minuti dall’apertura dell’agenda per le prenotazioni del giorno successivo. I 9.500 test messi a disposizione dalle Asl e prenotatili gratuitamente con ricetta del medico di base, sono andati esauriti in pochi minuti dall’apertura delle prenotazioni che avviene ogni giorno a mezzanotte sul portale regionale ‘Prenota tampone’.

L’esaurimento dei tamponi molecolari viene comunicato dalla stessa Regione Toscana, che informa inoltre che proprio la notte scorsa ha fatto il suo debutto la ‘waiting room’, la sala d’attesa virtuale che mette in coda chi si collega al sito indicando il numero di persone già in fila e il tempo di attesa stimato. Alle 23.59 c’erano già 16mila persone in coda, e poco dopo la mezzanotte sono salite a 29mila.

I tamponi disponibili sono stati prenotati in dieci minuti con picchi di 1.900 prenotazioni al minuto. A fronte di questa richiesta crescente di test resta insufficiente l’offerta regionale di tamponi. Negli ultimi due giorni sono state emesse circa 100mila ricette per fare il test, a fronte di una disponibilità inferiore a 20mila (in due giorni).

Per cercare di sopperire a questa mancanza la Regione Toscana sta valutando di incrementare l’offerta aumentano le sedi in cui fare tamponi coinvolgendo anche le farmacie, i medici di base e il mondo del volontariato.