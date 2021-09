Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 24 settembre 2021

CONTRORADIO INFONEWS – Al via la fase operativa per il recupero dell’ex carcere ed ex convento di San Domenico a San Gimignano (Siena). Il concessionario Opera Laboratori Fiorentini, infatti, ha avviato in questi giorni gli interventi indifferibili e urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria sul complesso. Si tratta nel dettaglio di lavori per la messa in sicurezza del corpo est del complesso.

Nel Salone dei Cinquecento – Palazzo Vecchio ore 10:00 Inaugurazione della 3/a edizione del Festival nazionale dell’Economia Civile #Fnec2021 in corso fino al 26 settembre.

A Palazzo Strozzi Sacrati – Piazza Duomo 10 ore 12:30 Autolinee Toscane entrerà l’1 novembre nella gestione del Tpl toscano. Regione e At presentano modalità del subentro, investimenti, obiettivi e organizzazione.

Oggi il movimento dei giovani ambientalisti Fridays for Future (Fff) scende nelle piazze, anche in una settantina di città italiane nel rispetto delle misure sanitarie, per lo Sciopero Globale del

Clima, per chiedere “una rapida azione ai leader mondiali, specialmente ai politici del Nord Globale”.

Al via anche in Toscana la 29/a edizione di ‘Puliamo il Mondo’, iniziativa organizzata e promossa da Legambiente. 110 i comuni interessati dagli eventi. Fino al 26/9.

A Firenze nel complesso monumentale di Santa Croce a Firenze, prosegue la quarta edizione del festival, Genius Loci.

Alle ore 20.45 nel Chiostro, con il sassofonista Dimitri Grechi Espinosa e il fotografo Paolo Ninfa “Sulle tracce della spiritualità”, una multi- proiezione sonorizzata dal vivo per ritrovare gesti antichi e la quotidianità del trascendente in tutto il mondo. A seguire, nel Cenacolo, John Greaves, alfiere della scena progressive di Canterbury e la polistrumentista Annie Barbazza si cimenteranno in un concerto- recital. Nel Chiostro, lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini, intreccerà le sue narrazioni con i Whisky Trail.