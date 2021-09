Genius Loci 2021 scopri il programma!

Genius Loci | Giovedì 23 settembre | Cenacolo

Ingresso | Apertura ore 18:00 – Chiusura ore 18:30

Ore 18:30 “La metà sprecata. Donne di ieri e di oggi”

Chiara Frugoni dialoga con Dacia Maraini.

_________________________________________________________

Ingresso | Apertura ore 20:30 – Chiusura ore 21:00

Ore 21:00 “Il genio e i luoghi comuni. Una conversazione su Dante e la creatività”

Stefano Bartezzaghi dialoga con Raffaele Palumbo.

Ore 22:15 Elina Duni, in concerto.

Genius Loci | Giovedì 23 settembre | Chiostro Grande

Ingresso | Apertura ore 20:00 – Chiusura ore 20:45

Ore 20:45 “L’Inferno”

Proiezione film sonorizzato da Letizia Renzini

Ore 22:00 “È stato un tempo il mondo”

Ginevra Di Marco e Franco Arminio

Genius Loci | Venerdì 24 settembre | Cenacolo

Ingresso | Apertura ore 20:30 – Chiusura ore 21:00

Ore 21:00 “Oliphantre”

Leila Martial, Francesco Diodati, Stefano Tamborrino live

Ore 22:15 “Songs”

John Greaves & Annie Barbazza

Genius Loci | Venerdì 24 settembre | Chiostro Grande

Ingresso | Apertura ore 20:00 – Chiusura 20:45

Ore 20:45 “Sulle Tracce della Spiritualità”

Dimitri Grechi Espinosa e Pino Ninfa

Performance di musica e fotografia

Ore 22:00 Stefano Massini e Whisky Trail

Genius Loci | Sabato 25 settembre | Chiostro Grande

Ingresso | Apertura ore 5:30 – Chiusura ore 6:00

Ore 6:00 Ghimel Trio

Daniele Di Bonaventura, Elias Nardi, Ares Tavolazzi

INFO GENERALI:

ATTENZIONE: PRENOTAZIONE EVENTI IN CONTEMPORANEA

Alcuni eventi avvengono nello stesso orario e per le norme Anti-Covid non è possibile passare da una location all’altra. Ti preghiamo pertanto di non prenotare per ambedue gli eventi, per lasciare la possibilità ad altri di poter assistere allo spettacolo che non hai scelto. Grazie.

NORMATIVA ANTI-COVID

In rispetto del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, l’accesso agli eventi di “Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce” è consentito alle persone in possesso di Green Pass (avvenuta vaccinazione anti COVID-19, negatività al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, certificato di avvenuta guarigione dal COVID-19 negli ultimi sei mesi). Green Pass non richiesto ai minori di 12 anni e a coloro esenti sulla base di idonea certificazione medica.

ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE

Se non puoi più partecipare all’evento, ricordati di annullare la prenotazione sul sito. Darai ad altri la possibilità di esserci. Grazie.