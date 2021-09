Di Giorgi (PD): Governo dia segnale su riaperture cultura

Riaprire gli spazi di cultura: se ne discute molto in queste ore , anche a fronte dell’obbligo di green pass in tutti i luoghi pubblici e sui posti di lavoro. Per Posa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera, “t

Secondo Di Giorgi infatti “anche grazie al successo della campagna vaccinale e alla diffusione del green pass possiamo ragionevolmente andare verso un aumento della capienza delle sale, fino ad una riapertura completa”

“Attendiamo pertanto fiduciosamente misure in questo senso per la fine del mese, come ci è stato detto in sede di conversione del decreto green pass. Avevamo fatto emendamenti per le aperture al 100% che poi abbiamo ritirato proprio in attesa delle decisioni che riteniamo e auspichiamo possano essere positive” sottolinea la parlamentare.