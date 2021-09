Moschea a Firenze, Comune conferma disponibilità per individuazione luogo

Moschea a Firenze, qualcosa si muove sul fronte politico: Pd e M5s nella commissione Urbanistica di Palazzo Vecchio approvano una mozione “per riconfermare la disponibilità dell’amministrazione comunale a valutare le proposte della comunità islamica per individuare un luogo adeguato alla realizzazione di una moschea”.

La Commissione Territorio, urbanistica, infrastrutture e patrimonio del Comune di Firenze, presieduta da Renzo Pampaloni, ha ospitato Lorenza Soldani, di Sociolab, curatore del percorso partecipativo “Una Moschea per Firenze’‘ promosso dalla Regione Toscana ed è stata approvata la mozione presentata dai consiglieri del Partito Democratico Pampaloni, Bianchi, Bonanni, Conti, Fratini, Rufilli, Armentano, Giuliani e sottoscritta anche dal capogruppo del Movimento 5 Stelle De Blasi, per riconfermare la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a valutare le proposte della Comunità Islamica Fiorentina per individuare un luogo adeguato alla realizzazione di una moschea.

"La realizzazione di un luogo di culto – spiega il presidente della Commissione Renzo Pampaloni – deve essere sempre vista come un'opportunità per la città. Per quanto riguarda la moschea si è discusso molto, negli ultimi anni, di una sua realizzazione che dai risultati emersi nel percorso partecipativo promosso nel 2012 dalla Comunità Islamica, si deve porre una serie di obiettivi tra cui creare un luogo di culto degno per la comunità islamica (sono oltre 30.000 i credenti presenti nella città di Firenze), creare un luogo di incontro tra culture per tutta la città che sia anche un luogo di valore architettonico. Ringrazio l'assessora all'urbanistica Cecilia Del Re e l'assessore ai rapporti con le confessioni religiose Alessandro Martini – conclude Pampaloni – che stanno dimostrando di recepire le istanze delle confessioni religiose e, nel caso di quella islamica, di aver raggiunto un protocollo per trovare spazi temporanei per il Ramadan e la Festa del Sacrificio". "L'atto porta all'attenzione della città una riflessione che riguarda una comunità importante del territorio e una necessità – aggiunge la presidente della Commissione pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione Donata Bianchi – che va ben oltre il solo luogo di culto poiché quando parliamo di moschea, parliamo di opportunità culturale e turistica per Firenze, di luogo di incontro che deve restare aperto a tutti cittadini e cittadine, di luogo che sia accoglienza. Parliamo anche di un luogo nel quale le donne della comunità possano sviluppare i loro progetti di socialità". La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a riconfermare la disponibilità dell'Amministrazione Comunale a valutare con la massima attenzione, anche nel prossimo Piano Operativo, le proposte provenienti dalla Comunità islamica fiorentina per l'individuazione di un luogo adeguato pienamente integrato nella città sotto il profilo urbanistico e architettonico, condiviso da tutte le comunità islamiche della città, aperto e accessibile quale centro che valorizzi occasioni di scambio e dialogo con la cittadinanza e le istituzioni, anche in collaborazione con i comuni contermini; a valutare in maniera analoga le esigenze manifestate dalle altre confessioni religiose all'interno del prossimo Piano Operativo, proseguendo il lavoro di mappatura e recepimento già attivati all'interno del Regolamento Urbanistico.