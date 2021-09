Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 23 settembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:09 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – La procura di Prato adesso ipotizza anche il reato di truffa a carico di don Francesco Spagnesi, il prete quarantenne messo agli arresti domiciliari il 14 settembre con le accuse di traffico internazionale di droga, spaccio, appropriazione indebita e tentate lesioni gravissime. L’ultima contestazione degli investigatori è la presa d’atto di presunti illeciti che l’ex parroco avrebbe commesso chiedendo denaro ai fedeli dopo l’interdizione del vescovo ad utilizzare i conti della parrocchia, divieto scattato alla fine dell’aprile scorso. Due querele per truffa, a questo riguardo, sono giunte in procura da parte di altrettante persone nelle ultime ore.

CONTRORADIO INFONEWS – In provincia di Firenze sono 41 le classi in quarantena per Covid. Lo si apprende dall’Asl Toscana Centro. Fino alle ore 16 di ieri, il Servizio di Igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione ha trattato 51 casi di pertinenza scolastica, due insegnanti e 49 alunni. Di questi casi, 40 sono di Firenze centro, 7 di Firenze sud est e 4 tra nord ovest e Mugello. In base alle positività riscontrate, quindi sono state poste in quarantena 9 classi di asilo nido, 6 di scuola dell’infanzia, 9 di scuola primaria, 7 di secondaria di primo grado, 9 di secondaria di secondo grado.

CONTRORADIO INFONEWS – In Toscana “la pandemia da Coronavirus, il lockdown e le difficoltà vissute dalla popolazione e dalle imprese, specialmente nei settori turistico, manifatturiero, del commercio e della ristorazione, hanno evidenziato una crisi legata in gran parte alla mancanza di liquidità, che può lasciare spazio di manovra alle organizzazioni criminali” e che è “destinata a non esaurirsi nel breve medio periodo, ma a protrarsi in un arco temporale ancora di più ampia prospettiva”. È quanto sottolineato dalla Dia nella relazione semestrale sull’attività svolta. Per questo motivo, si spiega sempre nella relazione, le indagini della Dia di Firenze sono state dirette a monitorare gli eventuali investimenti fatti nella regione da soggetti legati a organizzazioni mafiose.

Da ieri la composizione del treno degli studenti 18,739 nella tratta Firenze – Arezzo è stata potenziata. Dopo i forti disagi che ci sono stati lunedì quando i passeggeri sono stati fatti scendere a Ponticino poco prima di Arezzo per evitare il sovraffollamento, la Regione è intervenuta per sollecitare Trenitalia a potenziare i treni e a pretenderne la puntualità.

Torna il voto a domicilio per le persone affette da Covid e quelle in quarantena. Il 3 e 4 ottobre gli abitanti di Abetone Cutigliano, Carmignano, Larciano, Reggello e Sesto Fiorentino per partecipare alle amministrative dovranno far pervenire al sindaco del proprio Comune di residenza, tra il 23 e il 28 settembre, “una dichiarazione, anche per via telematica, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto nell’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo”, si spiega dall’Asl Toscana centro.

In Sala d’Arme – Palazzo Vecchio ore 10:30 Cerimonia della 1/a edizione di ‘Combattere la disuguaglianza, si può fare’, premio ideato da Oxfam Italia contro ogni forma di disuguaglianza. Consegnano i riconoscimenti Eugenio Giani e Sara Funaro, presente il direttore generale di Oxfam Italia, Roberto Barbieri.

CONTRORADIO INFONEWS – Le parole e i testi delle scrittrici Chiara Frugoni e Dacia Maraini e dello scrittore ed enigmista Stefano Bartezzaghi. Le musiche di Elina Duni, il capolavoro del cinema muto “L’Inferno” sonorizzato da Letizia Renzini, lo spettacolo site specific “È stato un tempo il mondo” di Ginevra di Marco e Franco Arminio. Ospiti ed eventi che, oggi dalle ore 18, animeranno l’appuntamento inaugurale di Genius Loci, festival culturale che, tra spettacolo e talk show, invita il pubblico alla scoperta del Complesso monumentale di Santa Croce quarta edizione del festival organizzato da Controradio, dall’associazione Controradio Club e dall’Opera di Santa Croce, in collaborazione con l’associazione culturale La Nottola Di Minerva con il contributo del Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2021, il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze, con il supporto di Gucci. Programma completo su https://www.controradio.it.