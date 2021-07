Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 15 luglio 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:59 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Controradio Infonews -Prosegue, secondo i normali turni di lavoro, l’assemblea permanente dei lavoratori Gkn all’interno dello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze), avviata nei giorni scorsi dopo la notizia della chiusura della fabbrica e il licenziamento dei 422 dipendenti. Intanto per oggi è in programma alle 14, in prefettura a Firenze, il tavolo convocato dal ministero dello Sviluppo economico: tra i presenti, oltre al viceministro Alessandra Todde, i sindacati e l’azienda. Durante la riunione è previsto un presidio dei lavoratori davanti a Palazzo Medici Riccardi, sede della prefettura. La mobilitazione proseguirà poi il 19 luglio con lo sciopero generale provinciale indetto da Cgil, Cisl, Uil e Usb con presidio in piazza Santa Croce a Firenze e poi sabato 24 con un corteo a Campi Bisenzio indetto dalle rsu aziendali.

Controradio Infonews -Dopo quella della settimana scorsa Autostrade per l’Italia annuncia nuove chiusure per ispezioni urgenti nel tratto fiorentino della A1 nelle notti del 14 e del 16 luglio. Dalle 22 di oggi alle 6 di domani sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra Barberino del Mugello e Calenzano. Dalle 21 di mercoledì alle 6 di giovedì, e dalle 21 di venerdì alle 6 di sabato saranno poi interdetti al traffico il tratto compreso tra Rioveggio e Aglio verso Firenze, con conseguente uscita obbligatoria alla stazione di Rioveggio, e quello tra l’allacciamento con la A1 direttissima e Rioveggio verso Bologna. A causa dei due tratti chiusi nella notte del 14 luglio, spiega Autostrade, “chi da Bologna è diretto verso Firenze, dopo aver percorso la A1 direttissima, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Barberino, percorrere la sp8 e rientrare sulla A1 alla stazione di Calenzano”. Percorso inverso per chi da Firenze è diretto verso Bologna. Intanto ieri, proprio sullA1 Sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Incisa e Firenze Impruneta, verso Bologna, è rimasto chiuso per circa 50 minuti a causa di un incidente tra tre auto avvenuto all’altezza del km 297 e si sono registrate code con punte di nove km. Sul

Controradio Infonews -A Firenze arriva l’asfalto anti rumore: sono infatti iniziati oggi i lavori in via Paisiello. Il nuovo materiale viene testato proprio nel capoluogo toscano, capofila del progetto europeo ‘Life E-Via’. Dopo i test sulle prestazioni, saranno individuate altre tre aree per la verifiche in città e poi per la diffusione in Italia e in Europa.

Controradio Infonews – Lndc Animal Protection denuncia l’artista che ha realizzato l’installazione che vede al suo interno numerose decine di cavallette vive con attaccate al corpo nastri colorati, esposta nell’ex casotto della portineria di Manifattura Tabacchi a Firenze, per la programmazione di Toast Project Space. Credo che questa istallazione esprima davvero un aspetto umano grave”, spiega la presidente Lndc Animal Protection Piera Rosati, “ossia la totale assenza di empatia e di rispetto di una persona che premedita il maltrattamento di esseri viventi, incollando al loro corpo nastri colorati”.

Controradio Infonews -“C’è una grande voglia di rivincita e di rilancio ad Arezzo e in Toscana. La posta in gioco è molto alta. Sarà una campagna elettorale corale, nella quale testeremo concretamente i grandi valori che abbiamo deciso di mettere al centro del nuovo Pd: lavoro, giustizia sociale, prossimità, giovani, donne. Non voglio il partito di un capo che tutto sa e tutto decide, di uno che si circonda solo di yes men. Voglio il partito della partecipazione e dell’intelligenza collettiva. Troppe volte in passato abbiamo usato la base solo per i voti e vincere i congressi”. Lo ha detto, riferisce il Pd aretino, il segretario dem Enrico Letta, partecipando questa sera online alla direzione provinciale del Partito democratico di Arezzo per la sua candidatura alle suppletive per il collegio uninominale Toscana 12: oltre a Siena comprende anche i comuni di Cortona, Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Lucignano, Marciano della Chiana nella Valdichiana aretina.