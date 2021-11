Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 16 novembre 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Un blitz della Polizia è in corso in diverse regioni italiane contro presunti appartenenti alla cosca Molè, una delle storiche famiglie di ‘Ndrangheta: sono oltre cento le misure cautelari chieste e ottenute da tre procure distrettuali antimafia, quelle di Milano, Firenze e Reggio Calabria. Al centro dell’indagine, nel corso della quale è stata sequestrata anche una tonnellata di cocaina proveniente dal Sudamerica, la cosca della Piana di Gioia Tauro, le sue Ramificazioni in Lombardia e Toscana e le proiezioni all’estero. Gruppi che, seppur dotati di una certa autonoma, operavano in stretta sinergia.

CONTRORADIO INFONEWS – Cerreto Guidi, Operaio perde la vita ribaltandosi con lo schiacciasassi mentre attraversava un ponte su un fossato, l’operaio di 51 anni che ha perso la vita mentre guidava uno schiacciasassi ieri mattina a Cerreto Guidi. Il mezzo, finito nel corso d’acqua sottostante, si sarebbe ribaltato uccidendolo. In base alle prime verifiche degli ispettori della Asl, l’uomo era dipendente un ditta di costruzioni che lavorava nel cantiere di Acque spa per la realizzazione di un collettore fognario. Era stato assunto lo scorso settembre.

CONTRORADIO INFONEWS – La scuola primaria di Monsagrati, nel comune di Pescaglia (Lucca) è stata chiusa d’urgenza dopo la caduta di due pannelli del controsoffitto in un’aula. Il cedimento fortunatamente è avvenuto durante la notte. La scoperta è stata fatta all’apertura della scuola nell’area di servizio adibita allo sporzionamento dei pasti. I tecnici e gli operai del Comune hanno messo in sicurezza il locale.

CONTRORADIO INFONEWS – L’azienda ospedaliera di Careggi sta lavorando per recuperare “circa 5mila interventi” rimasti inevasi e per il rafforzamento del personale interno. E’ quanto ha riferito il direttore generale Rocco Donato Damone in occasione dell’audizione in commissione d’inchiesta sul contrasto alla pandemia e sulla campagna vaccinale in Toscana. Sentito dalla commissione anche il direttore generale del Meyer Alberto Zanobini che ha confermato di aver “recuperato sulle liste di attesa”, ma i problemi psicologici e psichici dei ragazzi “sarebbero quadruplicati”.

CONTRORADIO INFONEWS: Sarà attivato un canale prioritario nelle farmacie della Toscana per gli studenti che dovranno fare un tampone in seguito al contatto con un positivo al Covid: è quanto previsto dallo schema di accordo approvato dalla Giunta Toscana. Nei prossimi giorni l’intesa dovrà essere sottoscritta dalle rappresentanze delle farmacie che poi dovranno aderire singolarmente. Secondo l’accordo, presentando il voucher con Qr code inviato dalla scuola, lo studente avrà accesso a un tampone rapido gratuito attraverso una corsia preferenziale.

Il Mandela forum resterà un hub vaccinale per altri tre mesi. Sarebbe stato raggiunto l’accordo tra la Regione e i gestori della struttura per proseguire a fare le somministrazioni fino al termine di febbraio.