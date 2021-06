Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 1 giugno 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Controradio Infonews: Ha accoltellato la moglie ieri sera a Bibbiena (Arezzo). La donna è stata ricoverata all’ospedale di Careggi a Firenze. L’uomo è stato arrestato. La procura di Arezzo procede per l’ipotesi di tentato omicidio. Indagini in corso.

C’è un nuovo indagato per la morte di Luana D’Orazio . Un avviso di garanzia è stato recapitato a Daniele Faggi, marito della titolare dell’azienda tessile di Montemurlo, già finita nel registro degli indagati insieme al tecnico manutentore. Per tutti, i reati contestati sono omicidio colposo e rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Un operaio di 46 anni è rimasto ferito ieri mentre lavorava all’interno della Nuovo Pignone di Firenze. L’uomo, dipendente della società, avrebbe perso una falange di un dito a causa di uno schiacciamento mentre era impegnato nello spostamento di un macchinario. Per gli accertamenti del caso, sono intervenuti gli ispettori della Asl.

Controradio Infonews: un pensionato, invalido, di 65 anni, Angelo Fenici, ha perso la vita in un incendio che si è sviluppato ieri all’interno della sua casa a Capannori (Lucca). La vittima sarebbe rimasto bloccato sulla sedia a rotelle senza potersi allontanare dalle fiamme. Accertamenti in corso sulle cause dell’incendio che, secondo quanto emerge, sono accidentali.

Controradio Infonews: sciopero dei trasporti anche in Toscana proclamato da Cgil Cisl Uil e dalla Faisa Cisal per il rinnovo del contratto. Due presidi a Firenze. I bus viaggiano fino alle 9 e dalle 12 alle 15, la tramvia fino alle 9,30 e dalle 17 alle 20.

Giornalisti in piazza, oggi in via Cavour, a Firenze, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul profondo stato di difficoltà in cui si trova, in Italia, il sistema dell’informazione e dell’editoria. La manifestazione – organizzata a livello nazionale dalla Fnsi e in Toscana da Associazione Stampa e Ordine – si terrà contemporaneamente nei capoluoghi di regione italiani.

Previsti per la settimana dal 14 al 21 giugno i lavori per la realizzazione di una cordonatura lungo il sagrato della Basilica di Santo Spirito, a Firenze. È l’altro tassello, dopo l’installazione di nove chiodi fiorentini a fianco della chiesa, su via de’ Coverelli, del piano per tutelare la Basilica contenuto nella delibera approvata in Giunta su proposta della vicesindaca Alessia Bettini.

I saldi estivi inizieranno in Toscana il 3 luglio quest’anno, primo sabato del mese. Si torna dunque al calendario consueto e ordinario. Lo ha deciso la giunta regionale su proposta dell’assessore al Commercio Leonardo Marras.