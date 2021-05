Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 31 maggio 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:09 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Controradio Infonews: Non si erano allontanati dal comune e sono stati ritrovati in località Masotti, una frazione di Pistoia: stanno bene i due quindicenni, un ragazzo e una ragazza, residenti a Pistoia, che mancavano dalle rispettive case da sabato sera. Lo rendono noto i carabinieri, spiegando che entrambi sono stati consegnati ai rispettivi genitori. A dare l’allarme sulla loro scomparsa erano stati gli stessi genitori, dopo che ieri sera i due non avevano fatto ritorno a casa. Le forze dell’ordine avevano avviato subito ricerche in tutta Italia. Ieri sera sono stati poi rintracciati.

Controradio Infonews: il Motomondiale e’ in lutto per Jason Dupasquier, il pilota svizzero coinvolto in un tragico incidente nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia di Moto3 sul circuito del Mugello e morto all’ospedale Careggi di Firenze nella mattinata di ieri.

Una bambina di meno di un anno, gravemente malata di cuore, abbandonata dalla madre e rifiutata da altre strutture sanitarie nel suo Paese d’origine, è stata salvata all’Ospedale del Cuore di Massa della Fondazione Monasterio dove è stata operata. La bambina è arrivata in Italia da un Paese dell’Europa dell’Est grazie alle premure di una persona che con lei ha affrontato il ‘volo della speranza’

Controradio Infonews: da oggi e fino a domenica 6 giugno chi non si è ancora vaccinato, potrà recarsi, senza prenotazione, per ricevere la prima dose in uno dei sei hub dell’Asl Toscana Centro: a Calenzano, a Dicomano, a Fucecchio, a Montecatini, a San Biagio a Pistoia e a Certaldo

Ha danneggiato due auto in sosta e un taxi, poi all’arrivo dei carabinieri, un 20enne di Prato prima ha minacciato i militari e poi li ha strattonati, ha tirato loro calci e danneggiato anche

un vetro di una vettura del 112. E’ successo a Firenze, in viale Giovine Italia, dove il giovane è stato fermato e dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Sarà giudicato con rito direttissimo questa mattina.

Iniziative di consegna in scuole del volume del Consiglio regionale contenente la Costituzione italiana e lo Statuto della Toscana. Il presidente Antonio Mazzeo col consigliere Fausto Merlotti sarà al liceo Russel Newton di Scandicci (Firenze) alle ore 8:30, poi alle 9.30 sarà col consigliere Francesco Torselli all’Istituto Marco Polo di Firenze. Alle 11 la consigliera Irene Galletti distribuirà il volume a Cascina (Pisa) in piazza Caduti per la Libertà.