Muore a 19 anni il pilota Jason Dupasquier

Il pilota svizzero Jason Dupasquier è deceduto all’ospedale di Careggi dove era stato operato al torace. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente al Mugello.

Il pilota svizzero Jason Dupasquier è morto a 19 anni per le gravi ferite riportate dopo l’incidente avvenuto sabato nelle qualifiche di Moto3 al gran premio di MotoGp del Mugello.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi, con danni cerebrali e al torace. Operato nella notte all’ospedale di Careggi da un equipe del Trauma center che lo aveva sottoposto a un intervento di chirurgia toracica per una lesione vascolare. Era ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva ma purtroppo poi è deceduto.

L’impatto è avvenuto ieri, sabato 29 maggio, durante le qualifiche della Moto3, valide per il Gran premio d’Italia di motociclismo. Alla curva Arrabbiata 2 si sono scontrati Dupasquier, Jeremy Alcoba (Honda) e Ayumu Sasaki (Ktm).

Alcoba e Sasaki non hanno riportato danni significativi, per Dupasquier invece è stato necessario attivare i soccorsi sanitari. La direzione di gara ha immediatamente esposto la bandiera rossa per sospendere le gare. Il pilota svizzero è stato poi trasportato con l’elicottero di soccorso Pegaso all’ospedale di Careggi a Firenze.

Sulla pagina Instagram della Moto GP è apparso questa mattina un messaggio di lutto che comunicava il decesso di Jason Dupasquier. La Moto GP scrive: “Nonostante i grandi sforzi del personale medico del circuito e di tutti coloro che successivamente si sono occupati del pilota svizzero, l’ospedale ha annunciato che Dupasquier è purtroppo morto per le sue ferite”.

Sempre durante questo il mese di maggio al circuito del Mugello si era verificato un altro incidente mortale durante un torneo amatoriale.