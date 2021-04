Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 23 aprile 2021

Un marittimo, imbarcato su una nave gasiera spagnola diretta al porto di Livorno, è stato salvato da un elicottero della guardia costiera, partito dalla base aerea di Sarzana in un’operazione di soccorso coordinata dalla Direzione Marittima di Livorno. L’uomo, cittadino filippino di 28 anni, ha accusato un malore e la guardia costieraha deciso per l’intervento di recupero immediato.

Verso il 25 aprile: un protocollo per studiare la Costituzione a scuola e approfondire percorsi di memoria condivisa e una cittadinanza fondata su libertà, solidarietà e pari opportunità, rifiutando qualsiasi forma di xenofobia e discriminazione. Questo l’obiettivo dell’intesa tra la Regione Toscana e una pluralità di soggetti fra cui l’Ufficio scolastico toscano, l’Associazione nazionale dei partigiani (Anpi), l’Università di Pisa, di Firenze e di Siena e l’Istituto storico toscano della Resistenza. Di fatto sarà realizzato un programma comune per fornire a studenti e docenti piattaforme di contenuti e attività di formazione. Alessandra Nardini, assessora toscana all’istruzione e con delega alla memoria.

Replica la madre del 28enne valdarnese che ha raccontato di essere stato maltrattato da lei e tramite la propria legale Francesca Molino racconta la sua versione.

Secondo quanto riferito dalla legale la signora non avrebbe mai picchiato il figlio ne lo avrebbe mai allontanato da casa. Il cambio della serratura di casa, effettuato nell’ottobre scorso, sarebbe stato motivato, per contro, dalla paura di essere aggredita dal figlio come sarebbe accaduto almeno in un episodio finito nella denuncia sporta dalla signora in procura. Ad occuparsi del caso il pm Marco Dioni che ha inviato al giovane l’avviso di chiusura indagine con le ipotesi di accusa di maltrattamenti e lesioni personali. Secondo quanto riferito dal proprio legale la donna avrebbe saputo da sei anni che il figlio era omosessuale ma non avrebbe mai fatto rimostranze.

“I lavoratori dell’artigianato attendono la cassa integrazione da mesi: per il 2021 non è stato ancora pagato un euro”. E’ l’allarme lanciato in una nota da Mario Catalini, presidente dell’Ebret, l’Ente bilaterale toscano che autorizza i pagamenti dell’ammortizzatore sociale dedicato agli addetti del mondo artigiano. “Nella sola Toscana sono oltre 20mila i lavoratori dell’artigianato che attendono la cassa integrazione, ma il problema riguarda l’artigianato di tutta Italia”. Dunque, conclude il presidente dell’Ebret, “chiediamo di accelerare quanto più possibile le procedure affinché sia emanato il decreto di assegnazione delle risorse