Cardini: caro Sindaco di Costa San Giorgio parliamone pubblicamente

Il noto storico Franco Cardini scrive al Sindaco di Firenze Dario Nardella per chiedere di aprire un dibattito pubblico sull’operazione urbanistica a Costa San Giorgio.

Franco Cardini è uno storico molto noto, non soltanto come studioso ma anche per il suo ruolo pubblico, di intellettuale indipendente. Ora è anche noto che il professor Cardini è persona di grande laicità e insieme non possiamo dire che abbia legato i suoi destini ad associazioni o comitati. Eppure perché anche lui ha sentito la necessità di intervenire sulla questione Costa San Giorgio?

Lo ha fatto con una lettera al Sindaco di Firenze Dario Nardella e lo ha fatto con parole semplici che si possono riassumere in un “pensiamoci bene, parliamone, apriamo un dibattito pubblico sulla questione”. Di che stiamo parlando? Siamo in pieno Oltrarno e dal 1998 è in stato di abbandono un complesso monastico di dimensioni ragguardevoli. Luogo che per 70 anni ha ospitato la Scuola di Sanità militare della Difesa. Si tratta probabilmente – come sostenuto dall’associazione Idra – della più importante operazione di trasformazione urbanistica in cantiere a Firenze in area Unesco.

Ovvero il cambio di destinazione e l’acquisizione del complesso da parte di un privato che progetta di trasformarlo in un grande albergo di lusso da collegare con il Forte Belvedere, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli. Così Cardini in una parte della sua lettera al Sindaco:

“Qui si parla di una fetta dell’Oltrarno ch’è un’autentica meraviglia, un tesoro inestimabile, e che da Porta Romana fiancheggiando Palazzo Pitti e i Viali dei Colli arriva dritta fino a San Miniato e a San Niccolò. Capisco che ci sia chi ambisce a utilizzarla per vacanze di sogno adatte agli happy few. Mi rendo conto che sarebbe un business arcimiliardario e che tanta ricchezza così mobilitata avrebbe una discreta ricaduta anche sulla città nel suo insieme. Mi pongo però un serio problema del rapporto costi-ricavi. E i costi, esattamente come i ricavi, non sono mai soltanto economici o finanziari. Non ti chiedo di non farne di nulla. Anche perché so bene che non mi staresti a sentire e che non potresti farlo nemmeno se tu volessi. Ti dico soltanto: ripensiamoci, valutiamo, discutiamo“.