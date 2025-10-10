Conte stringe mano a Giani: ” lavoreremo 5 anni insieme”

Stretta di mano tra il leader M5s Giuseppe Conte e il presidente della Toscana e candidato del campo largo Eugenio Giani in occasione di una iniziativa a Scandicci (Firenze).

Scandicci stata scelta non a caso, perché, come ha spiegato Giani, “ha un valore anche simbolico”, qui da un anno “lavora una giunta con la sindaca Claudia Sereni che ha in maggioranza il Movimento 5 Stelle con un assessore molto attivo e con il quale c’è bella collaborazione”. “Noi fra un anno diremo lo stesso in Regione”, ha aggiunto Giani. “E anche fra cinque anni”, ha sottolineato subito dopo Conte. Giani ha così di fatto annunciato il futuro ingresso del M5s nella futura Giunta regionale.

Per Giani “le sensazioni sono positive, la preoccupazione à l’astensionismo. La campagna elettorale si è svolta per quello che mi riguarda bene, mi sembra che abbiamo lavorato in coesione, con arricchimento reciproco”. “Noi siamo un po’ farraginosi – ha osservato Conte -, perché quando c’è da decidere è una comunità che discute, è una comunità che si confronta, che fa riunioni, contro riunioni, assemblee provinciali, regionali. Ma poi quando partiamo, partiamo con la massima determinazione, e in questa coalizione noi ci siamo con la massima determinazione. Ci siamo assolutamente con grande convinzione e siamo qui per dare una mano, un contributo, ovviamente avendo anche apportato delle nostre sensibilità, dei nostri obiettivi”.

“Devo ringraziare il presidente Giani che si è aperto al dialogo – ha detto ancora il leader M5s -, al confronto con spirito assolutamente costruttivo, di condivisione e accettando pure di ridiscutere alcuni punti”