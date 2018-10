Conte: “Spendiamo nostro alto consenso per far crescere Paese”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine della sua lezione all’Accademia della Crusca, ha affermato: “Come ho già detto potevamo anche cedere a una linea già scritta però con questi decimali di crescita di Pil andavamo in fase recessiva. L’Italia ha bisogno di crescere ha delle potenzialità economiche incredibili.”

“Quindi, si cambia linea e si fa una manovra che asseconda la crescita. Siccome siamo un governo – ha aggiunto Conte – che ha un consenso politico forte, lo spendiamo per far crescere il Paese, con una manovra ragionevole, ben studiata e costruita. Questa è la linea se vogliamo bene al Paese, facciamo sistema per far crescere il Paese.”

“Se ci fate caso, voi giornalisti dipingete i vicepresidenti come due persone agitate dal punto di vista linguistico ma non è così. Spesso si tratta di reazioni – continua il Presidente – che sono arrivate a dichiarazioni un po’ intempestive. E se la dichiarazione intempestiva arriva da persone che hanno un alto ufficio istituzionale in Europa, anche voi giornalisti, e noi tutti nell’ambito dei rispettivi ruoli, dovremmo fare sistema. Perché sono dichiarazioni che potrebbero contribuire anche a un allarme.”

“E’ chiaro che poi di fronte ad alcune dichiarazioni che hanno un contenuto politico un leader politico risponda e delle volte lo faccia anche con un tono colorito. Non mi sembra che i toni di Di Maio e Salvini siano fuori luogo – ha proseguito Giuseppe Conte -, qualche volta si è risposto a delle valutazioni politiche che in questi frangenti reputo inopportune.”

In merito alla legge Fornero il Presidente del Consiglio è intervenuto sostenendo: “Quella della Fornero non è solo una riforma, se guardate i sondaggi, che è forse la più amata.

Ma non è il problema di accedere o rispondere a un sondaggio ma è l’ingiustizia che quella legge ha creato. E’ rispondere a quell’ingiustizia che ha creato di punto in bianco nella vita lavorativa di tanta gente. Intervenire adesso significa realizzare un impegno scritto nel contratto di governo”.

Per Conte, “quello che stiamo facendo, e da domani speriamo già di portare delle notizie, è di costruire una revisione della Fornero che abbia un impatto positivo sul mercato occupazionale e sul sistema produttivo italiano”, ha concluso.