Collisione navi, Lega: conoscere se rischi per costa Toscana

Elisa Montemagni e Roberto Biasci, consiglieri regionali della Lega in Toscana, sono intervenuti riguardo alla collisione tra le due navi avvenuta domenica scorsa 7 ottobre a largo della Corsica.

“Un paio di giorni fa – intervengono i consgilieri – due navi si sono pericolosamente scontrate nei pressi di Capo Corso in Corsica, a ridosso del famoso Santuario dei Cetacei e ad appena un’ora di navigazione dall’isola di Capraia”.

“Tale collisione ha determinato la fuoriuscita di centinaia di tonnellate di carburante che, inevitabilmente, si sono riversate in mare, creando una naturale e potenziale situazione d’allarme per il circostante ecosistema”.

Lo affermano i due consiglieri, i quali aggiungono: “vogliamo conoscere se vi siano effettivi rischi per la costa ed il mare della Toscana”.

“Vista, tra l’altro, la vicinanza con la predetta isola toscana – precisano gli esponenti leghisti – abbiamo quindi deciso di redigere un’interrogazione, oltre ad avere immediatamente interessato il nostro Gruppo parlamentare a Roma ed in particolar modo l’onorevole Donatella Legnaioli in cui chiediamo se e come si sia attivata la Regione in relazione all’evento in oggetto e quali siano le reali tempistiche per la necessaria ed impellente bonifica, considerata, come detto, anche la mole di carburante presente nelle acque marine; inoltre, vogliamo conoscere se vi siano effettivi rischi per la costa ed il mare della Toscana”.

“Una stringente problematica – concludono Elisa Montemagni e Roberto Biasci della Lega – che riteniamo non debba essere, dunque, assolutamente sottovalutata da parte delle Istituzioni regionali”