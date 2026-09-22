Comune di Firenze amplia l’accesso al Buono Sport

Nel 2026 il Comune di Firenze ha scelto di ampliare l’accesso al Buono Sport, portando da 15.000 a 20.000 euro la soglia Isee prevista per richiederlo.

Come si legge in una nota del Comune di Firenze resta più alto il sostegno destinato alle famiglie con Isee fino a 15 mila euro: fino a 200 euro per ciascun minore, mentre per la nuova fascia tra 15.000,01 e 20.000 euro il contributo potrà arrivare a 100 euro. Il sostegno riguarda le spese effettuate dal 1/o gennaio 2026 fino alla data di presentazione della domanda per l’iscrizione e la pratica sportiva, oltre a quelle eventualmente sostenute per il certificato di idoneità. Complessivamente sono a disposizione 248.000 euro. Le domande possono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale dei servizi del Comune di Firenze a partire dalle ore 12 di lunedì 21 settembre e fino al 12 ottobre 2026.

“A Firenze tanti bambini e ragazzi fanno attività fisica e questo è un dato importante, ma sappiamo anche che per alcune famiglie il costo diventa il principale ostacolo – dichiara l’assessora allo sport Letizia Perini -. È proprio qui che vogliamo intervenire, facendo in modo che quest’anno il Buono Sport possa raggiungere ancora più famiglie. Conosciamo bene anche il grande lavoro delle nostre società sportive: spesso, quando incontrano una famiglia in difficoltà, sono loro per prime a ridurre le quote o persino a farsi carico dei costi pur di non lasciare fuori un bambino. È un impegno prezioso, ma non possiamo lasciare soltanto sulle loro spalle questa responsabilità. Il Comune deve fare la propria parte, perché le condizioni economiche di una famiglia non devono decidere se un bambino può entrare oppure no in una palestra, in una piscina o su un campo”