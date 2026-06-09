www.controradio.it Calcio Storico, Perini (ass. sport): uno dei momenti più alti dell'identità di Firenze Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:11 Share Share Link Embed

Sarà Il tennista Flavio Cobolli il Magnifico Messere della finale del calcio storico del 24 giugno, giorno dedicato a San Giovanni Battista, patrono di Firenze. Tra i protagonisti dell’edizione anche la giovane cantautrice fiorentina Elena D’Elia, tra i volti più apprezzati dell’ultima edizione di Amici.

Per la finale del 24 giugno, oltre al ruolo di Magnifico Messere, la Leggiadra Madonna che lo affianca sarà la pallavolista Jennifer Boldini, palleggiatrice di Serie A e nuova atleta de Il Bisonte Firenze (serie A/1). “Con il Calcio storico Firenze raggiunge ogni anno uno dei momenti più alti della propria identità e della propria storia – dichiara l’assessora allo sport e alle tradizioni popolari Letizia Perini

Sentiamo

DURATA 1,10