www.controradio.it 13 giugno Toscana Pride a Grosseto. Nardini:"La Toscana sia terra di uguali diritti e opportunità" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:02:33 Share Share Link Embed

Il Toscana Pride 2026 sceglie Grosseto e porta nel cuore della Maremma una manifestazione che gli organizzatori definiscono “politica, inclusiva e di resistenza”. Sabato 13 giugno migliaia di persone sono attese per la parata regionale dell’orgoglio LGBTQIA+, che quest’anno sarà accompagnata dallo slogan “Rompiamo i margini, resistiamo”, un messaggio che richiama il tema della periferia, dell’isolamento e della necessità di costruire comunità anche nei territori considerati più difficili. Di questo, ma anche del ruolo della Regione Toscana e dell’eredità che il Pride potrà lasciare sul territorio grossetano, abbiamo parlato con l’assessora regionale ai diritti LGBTQIA+, Alessandra Nardini, che sulla legge regionale 63/2004 contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, dice: “Stiamo lavorando con il tavolo LGBTQIA+ per aggiornarla: benché sia una legge apripista, dopo vent’anni ha senz’altro bisogno di essere riveduta, a cominciare dal linguaggio, tenendo conto anche di altre e più mature sensibilità”.