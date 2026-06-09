www.controradio.it Al via ‘Toscana Strade’ gestirà la Fi-PI-Li. Il pedaggio? Dopo i primi lavori Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

La giunta regionale toscana ha approvato nella seduta di ieri l’atto per la costituzione di Toscana Strade, la società in house per la gestione della strada di grande comunicazione Fi-pi-li.

La società si sostituisce alla gestione oggi fatta dalle tre province: dalla città metropolitana fiorentina per conto di sé stessa, della provincia di Pisa e della provincia di Livorno. L’obiettivo è quello di una gestione molto più efficace e molto più tempestiva rispetto ai lavori da fare con la prospettiva di allargare dove è possibile alla terza corsia e dove questo non è possibile di fare quantomeno la corsia di emergenza.

Il pedaggio arriverà, ha detto il presidente Giani, “i un momento successivo a interventi sulla Fipili che intanto vengono fatti con risorse della Regione Toscana con uno stanziamento 50 ai 70 milioni”. Si parte dall’allargamento nella direzione da Firenze a Pisa, dai caselli di Scandicci, dove si entra dalla coincidenza con l’autostrada A1 fino a Lastra a Signa; e dalla biforcazione tra Pisa e Livorno, in direzione del Mare”.

L’inizio dei lavori del primo intervento è previsto nella primavera del 2027.