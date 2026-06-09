www.controradio.it Toscana: in 10 anni -15,2% imprese commerciali Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Turismo, digitale, nuove infrastrutture e spinta dell’export stanno modificando la struttura dell’economia della Toscana, i consumi e l’organizzazione delle città. In tutto ciò le presenze turistiche crescono del 2,5% nel 2025, ma allo stesso tempo imprese del commercio al dettaglio calano del 15,2% in dieci anni, mentre in regione si registrano oltre 74mila residenti in meno. I dati sono stati diffusi oggi durante l’assemblea regionale di Confesercenti che si è svolta ogg in Palazzo Vecchio a Firenze.

Per le imprese commerciali in particolare le bollette sono ancora del 40% sopra i livelli pre-Covid, e affitti i fino a +27,9%. I dati sono stati diffusi oggi durante l’assemblea regionale di Confesercenti che si è svolta ogg in Palazzo Vecchio a Firenze. Per l’associazione serve “processo di rigenerazione urbana capace di sostenere insieme commercio, turismo, servizi e territori” ed è per questo che a maggio scorso è astata depositata la proposta di legge di iniziativa popolare “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, presso la Corte di cassazione. Nico Gronchi è presidente nazionale ed è stato riconfermato anche presidente regionale di Confesercenti, sentiamo

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