Tpl, a Firenze abbonamenti con tariffe ridotte per gli studenti universitari

Grazie ad un accordo tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, ARDSU, Comune di Firenze, istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e Autolinee Toscane S.p.A., gli studenti universitari, i dottorandi e gli iscritti degli istituti AFAM potranno beneficiare di una tariffa agevolata per il trasporto pubblico locale nell’area metropolitana fiorentina. L’accordo sarà valido per tutto l’anno accademico 2026-2027.

A seconda dell’indicatore ISEE, dell’età e della residenza sarà possibile sottoscrivere un abbonamento con tariffa agevolata valido dieci mesi, dal 1° ottobre 2026 fino al 31 luglio 2027. Il costo sarà di 65 euro per l’abbonamento ‘UniFi e AFAM Convenzione 26/27 BASE’, mentre la spesa scenderà fino a 50 euro per chi ha diritto ad un abbonamento ‘UniFi e AFAM Convenzione 26/27 RIDOTTO’.

Gli interessati potranno attivare l’abbonamento a partire dal 21 settembre 2026 fino al 30 novembre 2026 (o fino ad esaurimento del budget disponibile). Con l’abbonamento agevolato gli studenti potranno muoversi nell’area metropolitana di Firenze utilizzando gli autobus urbani dell’area fiorentina, la tramvia, alcune tratte extraurbane sovrapposte ed anche i treni regionali nei tratti tra le principali stazioni ferroviarie di Firenze.

I titoli di viaggio saranno acquistabili sul webshop di AT (shop.at-bus.it) nella categoria “FIRENZE Urbano”. Se acquistati dopo il 1° ottobre avranno comunque valore fino al 31 luglio 2027.

Per rendere possibile questa ulteriore agevolazione tariffaria (si ricorda che la Regione Toscana ha già stanziato risorse eccezionali per consentire la rateizzazione degli abbonamenti, garantire il trasporto gratuito sul tpl per tutti i minori di 11 anni e abbonamenti ridotti per tutti gli under 26 e per tutti coloro che hanno diritto alle tariffe ISEE), la Giunta regionale ha destinato 643.135 euro.

La misura è stata sostenuta anche dal Comune di Firenze con altri 643.135 euro; dall’Università degli Studi di Firenze con 510.479 euro; dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con 535.946 euro ed infine con 25.467 euro a carico delle istituzioni AFAM (Accademia di Belle Arti, Conservatorio Cherubini, ISIA), per un totale complessivo di a 2.358.162 euro. A queste risorse si aggiungeranno € 76.103 euro a carico di AT e gli introiti derivanti dal contributo degli studenti.

“Il rinnovo di questa misura è un grande risultato per tutta la comunità studentesca di Firenze e per tutte le famiglie che hanno figli iscritti all’UniFi o agli istituti di Alta Formazione Musicale – ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – un aiuto concreto reso possibile dalla sinergia tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Università di Firenze, ARDSU, istituzioni AFAM ed Autolinee Toscane per venire incontro alle effettive esigenze dei giovani e al tempo stesso stimolare l’uso del mezzo pubblico, con benefici evidenti sulla scorrevolezza del traffico e sulla qualità dell’aria”.

«Rinnovare questa agevolazione significa dare continuità a una misura che incide concretamente sulla vita quotidiana della nostra comunità studentesca – ha dichiarato la Rettrice Università di Firenze, Alessandra Petrucci – sostenendo il diritto allo studio e incentivando scelte di mobilità più sostenibili. Ridurre il costo degli spostamenti significa facilitare l’accesso alle sedi universitarie e favorire una piena partecipazione alla vita dell’Ateneo e della città. È un impegno che portiamo avanti con convinzione, per accompagnare chi ha scelto Firenze per il proprio percorso formativo e di ricerca. Ringrazio la Regione Toscana, il Comune di Firenze, il DSU Toscana, gli istituti AFAM e Autolinee Toscane per il lavoro svolto insieme e per la volontà condivisa di confermare questa opportunità. Questo accordo dimostra come il lavoro di concerto tra le istituzioni possa tradurre obiettivi comuni in risposte concrete ai bisogni degli studenti, contribuendo a rendere Firenze e il suo territorio più accoglienti, accessibili e attrattivi».