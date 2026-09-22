Rapina in gioielleria in centro commerciale a Firenze, 2 arresti

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, identificati e arrestati i due presunti autori del colpo da 111 mila euro alla gioielleria al Centro commerciale San Donato, a Firenze dello scorso 15 aprile.
La polizia, coordinata dalla procura della Repubblica ha arrestato un 33enne italiano e un cittadino tunisino, 48 anni, in esecuzione di una misura cautelare in carcere con l’accusa di concorso in rapina aggravata e porto di oggetti atti a offendere. Le indagini della squadra mobile fiorentina sono partite dall’analisi dei filmati del sistema di sorveglianza cittadina, da cui è stato possibile individuare i due malviventi. Quella sera, verso l’ora di chiusura, il 33enne, spacciandosi per cliente è entrato nel negozio si è soffermato a guardare i monili in alcune teche. Poi, secondo quanto ricostruito, ha minacciato con la pistola il proprietario facendosi consegnare i gioielli, mentre il complice faceva fuori da palo. Poi insieme sono scappati con la refurtiva. Il provvedimento cautelare è stato eseguito nei confronti del 33enne nel carcere di Sollicciano dove è ristretto perché ritenuto responsabile di un tentata rapina presso una gioielleria di Ponte Vecchio. Nella circostanza, l’uomo è stato sorpreso in flagranza e tratto in arresto dagli agenti della squadra mobile fiorentina che ne seguivano i movimenti dopo la rapina di via Ragghianti. Il 48enne, che si era allontanato dal territorio nazionale dopo la rapina commessa al centro commerciale di ‘San Donato’, è stato – invece – rintracciato a Roma presso lo scalo aereo di Fiumicino nel momento in cui ha fatto rientro in Italia.