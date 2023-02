Comunali, Azione e Italia Vita sull’annuncio Terzo Polo: “Corriamo da soli a Pisa”

Pisa, Annunciato candidato sindaco autonomo per le Comunali. Azione e Iv partono da 8%.

“Un progetto politico autonomo, un nostro programma per il futuro di Pisa, una candidatura al governo della città che superi le divisioni ideologiche e lavori davvero al servizio dei pisani”. Lo hanno affermato in una nota congiunta gli organismi territoriali di Azione e Italia Vita in merito alle comunali, annunciando la corsa solitaria alle prossime amministrative di primavera del Terzo Polo.

Il nome del candidato a sindaco non è ancora stato scelto ma i due partiti, almeno al primo turno, saranno in competizione con il centrodestra, guidato dal sindaco uscente Michele Conti, e con il centrosinistra che sostiene l’ex presidente provinciale delle Acli Paolo Martinelli. Alle recenti elezioni politiche il Terzo Polo ha conquistato in città l’8% e ora, si legge nel documento approvato dagli organismi dirigenti, “è concentrato sulla creazione di un percorso programmatico partecipato e inclusivo, da realizzare ascoltando e recependo le istanze dei cittadini: un percorso che guarda alla risoluzione dei problemi e al rilancio della città più che ai nomi di potenziali candidati; abbiamo lavorato sull’idea di città, sul suo futuro e sui progetti che possano permetterne lo sviluppo, piuttosto che occupare con un nome una casella”.

I dirigenti di Azione e Italia Viva hanno annunciato anche due assemblee pubbliche, il 18 ed il 25 febbraio, “a conclusione di un percorso di elaborazione programmatica compiuto su tavoli di lavoro tematici” e nella seconda “insieme a tutti i pisani che crederanno in questo progetto, sceglieremo la candidata o il candidato che rappresenterà queste idee nella prossima campagna elettorale”.