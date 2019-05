Commissione parlamentare all’Istituto degli Innocenti

🔈Firenze, una delegazione della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ha fatto visita stamane all’Istituto degli Innocenti.

Senatori e deputati sono stati accompagnati dalla presidente Maria Grazia Giuffrida e dal direttore generale Giovanni Palumbo, negli spazi dei servizi educativi, alle strutture residenziali di accoglienza e nel giardino, all’archivio storico e alla biblioteca, alla Bottega dei ragazzi e al Museo degli Innocenti.

“L’Istituto degli Innocenti collabora proficuamente da molti anni, fra gli altri – si legge in un comunicato – con il Governo nazionale, ed in particolare, l’Istituto si occupa della gestione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, istituito con la legge n. 451/1997, fornendo alle amministrazioni centrali un qualificato supporto tecnico-scientifico per la definizione di politiche pubbliche a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia”.

“Siamo lieti di aver potuto ospitare oggi la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e aver potuto illustrare il nostro quotidiano impegno nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza”, ha detto la presidente dell’Istituto Maria Grazia Giuffrida, sentiamola nell’intervista di Gimmy Tranquillo: