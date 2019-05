Tavarnelle, incidente frontale, muore 52enne

Incidente mortale questa mattina intorno alle 5 in via San Martino a Cozzi a Tavarnelle Val di Pesa (Firenze).

Per cause in corso di accertamento, un 52enne, alla guida di uno scooter, si è scontrato frontalmente con un auto che viaggiava in senso opposto. L’uomo è morto sul colpo per le gravi ferite riportate. Lievi lesioni, medicate sul posto, per il conducente della vettura.

La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri di Tavrnelle, intervenuti per i rilievi. Il conducente dell’auto, è stato sottoposto ad alcol test, di cui si attende l’esito. La pm di turno, Ornella Galeotti, ha disposto l’autopsia sul corpo del 52enne e il sequestro dei mezzi coinvolti.