Controradio Streaming
Lun 10 Ago 2026
Controradio Streaming
ToscanaDirittiCommercio: Filcams Cgil indice sciopero in Toscana per Ferragosto
ToscanaDirittiLavoro

Commercio: Filcams Cgil indice sciopero in Toscana per Ferragosto

By Domenico Guarino
ferragosto

Sciopero nel giorno di Ferragosto nei negozi e negli esercizi commerciali della Toscana. Lo proclama la Filcams Cgil Toscana.

“Le aperture nei giorni festivi non possono diventare la normalità – sottolinea il sindacato – . Il tempo della festa ha un valore sociale, familiare e personale che deve essere tutelato. È tempo per stare con i figli, gli amici e gli affetti, ma anche per riposarsi e dedicarsi a sé stessi”. Il sindacato, in una nota, critica e ritiene sbagliata la scelta, anche quest’anno, del centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (Firenze) di aprire a Ferragosto. Una scelta, si osserva, che “conferma purtroppo la progressiva trasformazione delle festività in normali giornate di lavoro nel settore commerciale. Ma la festa non si vende”.

Secondo la Filcams lo sciopero del commercio di Ferragosto ai Gigli assume ancora più importanza alla luce di quanto sta accadendo al negozio Primark, dove alcuni lavoratori hanno ricevuto lettere di contestazione disciplinare per aver aderito allo sciopero del 2 giugno. “Il 15 agosto scioperiamo anche per questo – osserva il sindacato – : perché le festività non diventino normali giornate di lavoro e perché chi esercita il diritto di sciopero non debba subire conseguenze disciplinari”.

Articolo precedente
🎧 Santamarea: ascolta l’intervista
Articolo successivo
Spc, ‘Investire Sgr’ dominus dell’ housing sociale a Firenze: è la proprietaria dello stabile di Roma dove è stato sgomberato Spin Time Lab

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeNewslineRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32106Cronaca19448Politica4376Cultura & Spettacolo3872Diritti2723Sanità2581

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI