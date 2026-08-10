Commercio: Filcams Cgil indice sciopero in Toscana per Ferragosto

Sciopero nel giorno di Ferragosto nei negozi e negli esercizi commerciali della Toscana. Lo proclama la Filcams Cgil Toscana.

“Le aperture nei giorni festivi non possono diventare la normalità – sottolinea il sindacato – . Il tempo della festa ha un valore sociale, familiare e personale che deve essere tutelato. È tempo per stare con i figli, gli amici e gli affetti, ma anche per riposarsi e dedicarsi a sé stessi”. Il sindacato, in una nota, critica e ritiene sbagliata la scelta, anche quest’anno, del centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (Firenze) di aprire a Ferragosto. Una scelta, si osserva, che “conferma purtroppo la progressiva trasformazione delle festività in normali giornate di lavoro nel settore commerciale. Ma la festa non si vende”.

Secondo la Filcams lo sciopero del commercio di Ferragosto ai Gigli assume ancora più importanza alla luce di quanto sta accadendo al negozio Primark, dove alcuni lavoratori hanno ricevuto lettere di contestazione disciplinare per aver aderito allo sciopero del 2 giugno. “Il 15 agosto scioperiamo anche per questo – osserva il sindacato – : perché le festività non diventino normali giornate di lavoro e perché chi esercita il diritto di sciopero non debba subire conseguenze disciplinari”.