Colpita ramo d’albero alle Cascine a Firenze, portata ospedale

Una giovane è stata colpita dal ramo distaccatosi da un albero alle Cascine a Firenze: si tratterebbe di una ventiduenne, portata dai sanitari del 118 all’ospedale di Careggi.

Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia municipale. Alle Cascine si sta recando anche la vicesindaca Paola Galgani.

A causa della caduta di un ramo nel parco delle Cascine di Firenze, oggi molto affollato per il Firenze Rocks con il concerto stasera dei Guns ‘n Roses, è rimasta ferita una ragazza di 23 anni, portata in codice rosso all’ospedale di Careggi con grave trauma cranico e probabile frattura di clavicola e gamba. Contuso dal ramo anche un uomo di 59 anni che ha però rifiutato di andare in ospedale.

L’incidente è avvenuto nel viale della Tinaia, alle Cascine intorno alle 13:40, poco distante dall’area concerti, al cui interno nessuno si sarebbe accorto di nulla. In lacrime e molto scosso il fidanzato della 23enne, che era con lei.

Ha 26 anni l’altra persona, un ragazzo, coinvolto nella caduta del ramo oggi al parco delle Cascine di Firenze, che ha causato il ferimento di una 23enne, portata poi in codice rosso all’ospedale di Careggi. Il 26enne, classificato come codice verde, si sarebbe fatto medicare sul posto e avrebbe rifiutato di andare in ospedale.

Sul posto anche l’assessora alla protezione civile Laura Sparavigna mentre l’assessore al welfare Nicola Paulesu si è recato all’ospedale di Careggi per accertarsi della condizione della ferita. Visto l’accaduto, la Direzione ambiente di Palazzo Vecchio ha chiesto agli agronomi professionisti incaricati di fare le verifiche sulle piante e di effettuare un sopralluogo urgente di approfondimento straordinario già a partire dalla giornata di domani in tutta la zona di viale della Tinaia

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)