I Punti Digitale Facile arrivano anche nei negozi Coop.fi

Grazie alla collaborazione con Regione Toscana e Spi Cgil Toscana, anche nei punti vendita Unicoop Firenze prende il via il progetto per favorire l’alfabetizzazione informatica e ridurre il divario digitale. Partito lo sportello presso il Coop.fi di Gavinana, anche grazie alla Caritas.

Lo sportello è aperto tutti i giovedì dalle 9 alle 12 nella sala soci del Coop.fi di Gavinana e vede il supporto operativo di Caritas Firenze che presidierà il servizio, fornendo informazioni e aiuto pratico nell’accesso ai servizi digitali. A Pisa, al Coop.fi Cisanello, a giugno il Punto Digitale Facile è aperto il venerdì dalle 10 alle 12, mentre a Pistoia, nello spazio soci del Coop.fi di viale Adua, dal 26 giugno partirà un corso di formazione che si alterna all’apertura dello sportello, il giovedì dalle 14 alle 17. A San Giuliano Terme (PI), nello spazio Bibliocoop del Coop.fi Arena Metato, il Punto Digitale Facile è attivo il martedì, dalle 10 alle 12 . L’avvio dei Punti Digitale Facile rientra in un più ampio progetto promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato a raggiungere almeno due milioni di cittadini entro il 2026, grazie a tremila Punti Digitale Facile . In Toscana quelli aperti sono già 169 ai quali si aggiungono anche i Punti che verranno via via attivati nei supermercati di Unicoop Firenze. Obiettivo del progetto è fornire competenze digitali di base e supportare le fasce della popolazione più esposte ai rischi del divario digitale culturale che attualmente allontana l’Italia dalla media europea.

Stefano Ciuoffo, Assessore regionale all’informatizzazione e alle infrastrutture digitali dice: «Siamo contenti di salutare l’avvio di questa lodevole iniziativa promossa dalla Spi Cgil Toscana e Unicoop Firenze in collaborazione con alcuni dei punti digitale facile presenti nel territorio toscano. Il progetto di promozione dell’alfabetizzazione digitale, lanciato da Regione Toscana attraverso le risorse del PNRR, vede già pienamente in campo numerosissimi Comuni toscani, le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e terzo settore, in un impegno comune e coordinato per diffondere l’uso del digitale tra il maggior numero possibile di cittadini. In questo modo siamo ormai arrivati ad oltre 170 Punti digitali facile aperti e funzionanti in ogni parte della Toscana. Il Punto Digitale Facile, coordinato e gestito da Caritas di Firenze, da oggi sarà presente anche nei locali di Unicoop di Gavinana a Firenze e vedrà il supporto concreto di Spi Cgil. Un approccio pro-attivo che salutiamo con piacere, segno che l’impegno sull’educazione digitale è una sfida collettiva ».