www.controradio.it Social, app, digitale: il punto di vista dei giovani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:29:00 Share Share Link Embed

Social, app, digitale: il punto di vista dei giovani

Elisa Angiola, professionista del campo delle ricerche di mercato e sondaggi di opinione. Ha partecipato al team di lavoro di EYES UP occupandosi del coordinamento e della supervisione dell’attività di rilevazione nelle scuole.

Silvia Bonechi, 17 anni, studentessa dell’Istituto Benedetto Varchi di Montevarchi

Chiara Faggioli, 18 anni, studentessa dell’Istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli

In radio: Arianna Bacci, 19 anni, studentessa del primo anno di lettere moderne a Firenze

Cosa provano davvero ragazze e ragazzi quando si parla di smartphone e social? Quali emozioni emergono quando viene data loro la possibilità di esprimersi liberamente? A partire dai dati della ricerca EYES UP – che ha coinvolto oltre 6.000 studenti – andiamo oltre i numeri per ascoltare le loro voci: riflessioni, paure e desideri legati al mondo digitale. Un’occasione per esplorare il lato più autentico e umano del rapporto tra i giovani e la tecnologia.