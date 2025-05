www.controradio.it Al via la terza edizione di Sale – Sant'Ambrogio in festival Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:10:10 Share Share Link Embed

FIRENZE. L’attesa rassegna di eventi di prossimità dedicata a Sant’Ambrogio e Fabio Picchi si svolgerà dal 29 maggio al 1° Giugno, quando chiuderà con un grande evento benefico in Piazza dei Ciompi La rassegna Co-Promossa dal Comune di Firenze nata per la comunità di Sant’Ambrogio, i suoi mestieri e le sue persone, supporta l’iniziativa EnjoyRespectFirenze, una campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Firenze, volta a informare i visitatori su come avere un approccio più rispettoso e sostenibile nei confronti della città. L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza turistica più piacevole per tutti, preservando l’autenticità e la bellezza di Firenze. Giulio Picchi è CEO del Gruppo Cibrèo e Direttore Artistico del Teatro del Sale.