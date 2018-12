Codice giallo per vento e mareggiate prorogato fino a sabato 22 dicembre

Sarà interessata da mareggiate la costa nord della toscana da Cecina fino al confine con la Liguria, mentre il vento interesserà le zone di Marradi, Firenzuola e Palazzolo sul Senio. Le province coinvolte sono quelle di Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.

Prorogato fino al termine del pomeriggio di domani, sabato 22 dicembre, il codice giallo emesso ieri dalla Sala operativa permanente della Regione Toscana per vento forte di Libeccio e mareggiate.

Sarà interessata da mareggiate la costa nord della toscana da Cecina fino al confine con la Liguria, mentre il vento interesserà le zone di Marradi, Firenzuola e Palazzolo sul Senio. Le province coinvolte sono quelle di Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.