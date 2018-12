Nasce il ristorante didattico del Mattei di Rosignano, Grieco: “La Regione punta su queste attività”

Nasce il ristorante didattico-educativo alla scuola alberghiera Mattei di Rosignano. Gustosa-Mente è il suo nome e proprio il nome sta a segnalare la stretta connessione tra il gusto e la mente, tra applicazione pratica e teoria.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza dell’assessore regionale Cristina Grieco ad Istruzione, formazione e lavoro. Nell’occasione è stato proposto un menu a base di pesce in un contesto molto curato e con un servizio di sala impeccabile. Un plauso alla dirigente Daniela Tramontani e allo staff guidato dai docenti Rizzuto e Fenzi che hanno coinvolto tutto il personale scolastico in un progetto che rappresenta un modello da prendere ad esempio.

“La Regione Toscana ha investito ed investe molto nelle attività laboratoriali e di alternanza scuola-lavoro e continuerà a farlo”, ha affermato l’assessora Grieco. “Saranno infatti messi a bando anche nel prossimo anno finanziamenti per promuovere le attività di ‘bottega-scuola’ che possono spaziare in molteplici ambiti”.

Le imprese didattiche sono attività seguite e favorite dalle politiche regionali proprio perché consentono agli studenti di avere un primo approccio nel settore lavorativo per il quale si stanno preparando, inoltre la scuola che si apre al territorio e che propone ai cittadini quello che realizza è uno degli obiettivi del sistema formativo regionale.

“E’ un’occasione, quella del ristorante didattico, per fare esperienza vera in un settore che assicurerà lavoro dalla cucina, alla sala, all’accoglienza, ai nostri studenti e che crea alleanze stabili con il territorio”, ha aggiunto la Grieco.

La ristorazione rappresenta una risorsa straordinaria di sviluppo e di crescita. La Toscana è scelta per le sue meravigliose opere d’arte, per il suo paesaggio, per i suoi borghi e per le sue eccellenze enogastronomiche.

A partire da con la riapertura della scuola dopo il periodo natalizio chiunque potrà fare il suo ingresso al Mattei e gustare quanto gli studenti preparano per offrire piatti della tradizione toscana e della cucina italiana.

(fonte Toscana Notizie)