Dom 16 Nov 2025
ToscanaMeteoCodice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico per le aree settentrionali
Meteo

Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico per le aree settentrionali

By Redazione

Perturbazione in arrivo in Toscana, con pioggia e temporali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida dalle 18 di oggi, sabato, e tutta la giornata di domani, per le zone settentrionali della regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

