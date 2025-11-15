Controradio Streaming
Toscana
sicurezza

Le porte storiche illuminate di rosso per la sicurezza stradale

By Redazione

Doppio appuntamento con le porte illuminate in occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada che si celebra la terza domenica di novembre. Questa sera e domani sera le porte storiche (eccetto Porta alla Croce in piazza Beccaria interessata dai cantieri) si tingeranno di rosso. Un gesto simbolico con cui l’Amministrazione comunale vuole sensibilizzare i cittadini sull’importanza della sicurezza stradale e per ricordare che ogni vita è preziosa. L’illuminazione sarà a cura di Firenze Smart. (mf)

