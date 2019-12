Co2, Pisa promuove convegno e pianta 600 alberi

L’università di Pisa pianterà 600 alberi per compensare le emissioni di Co2, ciò per realizzare una giornata di studi sul cambiamento climatico che si svolgerà domani dalle 9 alle 18 al centro congressi Le Benedettine. Lo rende noto l’ateneo pisano spiegando che “gli alberi (lecci e altre specie autoctone), saranno piantati al centro di Ricerche Agro-Ambientali ‘Enrico Avanzi’ a San Piero a Grado e in altre aree verdi dell’università”.

“Abbiamo organizzato l’evento – sottolinea Giacomo Lorenzini, del centro interdipartimentale di ricerca per lo studio degli effetti del cambiamento climatico – secondo una logica ‘carbon neutral’: la giornata sarà un’importante opportunità di confronto per i numerosi ricercatori dell’ateneo impegnati sul tema del cambiamento climatico in diverse discipline, dalla medicina alla biologia ambientale, dalle scienze veterinarie all’economia, dalla geologia alle scienze agrarie”. La partecipazione al convegno è libera fino a esaurimento posti e l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube “MediaEventi Unipi”.