Claudio Trotta di Barley Arts su concerti e ripartenze

Claudio Trotta, patron dell’agenzia Barley Arts e portavoce del movimento #ricominciamo, sigla che unisce oltre 80 attori del settore dello spettacolo, ha diffuso una nota stampa per evidenziare le differenze – in termini di capienza e limitazioni – per quanto riguarda i concerti dal vivo fra l’Italia e l’Europa.

La riflessione avviene nei giorni di introduzione del green pass nel nostro paese e nel momento di ripartenza per tante attività legate al mondo della cultura; con la riapertura di molti spazi al 100% della capienza che non ha però interessato anche il settore della musica.

Bio Claudio Trotta :

In oltre quarant’anni di carriera, Claudio Trotta ha prodotto e promosso oltre quindicimila concerti di artisti italiani e internazionali in tutto il mondo, tra i quali AC/DC, Queen, Kiss, The Cure, Bruce Springsteen (che ha portato in Italia 33 volte dal 1999 a oggi), Tom Waits, Frank Zappa, Lenny Kravitz, Van Morrison, Loreena McKennitt, Ray Charles, Norah Jones, Ry Cooder, Guns N’ Roses, Aerosmith, The Chemical Brothers, Mika, Deep Purple, Pearl Jam, Ligabue, Renato Zero, Gianna Nannini, Litfiba, Elio e le Storie Tese, Ben Harper, Anderson Paak, Flaming Lips, The White Buffalo, John Butler, Niccolò Fabi e moltissimi altri.

Nel 2020, durante i mesi del primo lockdown per la pandemia di Covid-19, Claudio Trotta insieme al Comitato Esecutivo di Slow Music e a un lungo elenco di collaboratori esterni costituisce un gruppo di lavoro con il quale elabora un Protocollo Operativo per la riapertura degli spazi dello spettacolo dal vivo e degli eventi #Ricominciamo, sottoscritto da oltre ottanta sigle. (Fonte Wikipedia)