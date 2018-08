Cinema: da Six Underground indotto milionario per Firenze

Le riprese di Six Underground, l’action movie statunitense con la regia di Michael Bay e Ryan Reynolds protagonista frutteranno al Comune di Firenze “complessivamente oltre 500mila euro”. Per quanto riguarda la ricaduta complessiva a beneficio della città, la vicesindaca ha ipotizzato che si parli di “somme ben superiori al milione di euro”

Una scena, “inedita, nella storia del cinema”, di parkour sulla Cupola del Duomo di Firenze: sarà in Six Underground, l’action movie di Netflix diretto da Michael Bay, ed a anticiparla, mostrandone anche una foto scattata dall’elicottero che ha realizzato le riprese, è stato oggi lo stesso regista, durante un incontro con i giornalisti.

“Ho girato questo momento del film con un team fra i migliori esperti di parkour provenienti dalla Gran Bretagna – ha raccontato Bay – che erano assicurati con dei cavi mentre facevano la scena sulla cupola del Duomo. I cavi saranno rimossi con tecniche digitali e il risultato finale mostrerà una caduta dalla sommità alla base della cupola. Nessuno aveva mai fatto qualcosa del genere sul punto più alto del Duomo di Firenze”, ha sottolineato Bay.

Intanto “le riprese di Six Underground, frutteranno al Comune di Firenze complessivamente oltre 500mila euro” ha spiegato la vicesindaca Cristina Giachi. La cifra, ha spiegato Giachi, tiene conto “dell’importo del suolo pubblico, dell’erogazioni di servizi, dell’impatto economico derivante da ingressi nei musei”. Per quanto riguarda la ricaduta complessiva a beneficio della città, la vicesindaca ha ipotizzato che si parli di “somme ben superiori al milione di euro”.

“Questo film porterà quasi 90 milioni di euro in Italia” ha aggiunto Bay. “Mentre cercavo location per Six Underground mi sono reso conto che l’Italia non era mai stata filmata adeguatamente per produzioni cinematografiche di grande importanza e questa è la ragione per cui siamo qui” Bay ha aggiunto “la ragione per cui ho deciso di girare a Firenze è che questa città non ha mai ospitato una grande scena di inseguimento automobilistico. Sarà la prima volta”.

“Le scene che stiamo girando a Firenze saranno “complessivamente della durata di 15-17 minuti – ha aggiunto Bay – e di grande impatto spettacolare. Voglio ringraziare tutte le persone di Firenze che sono state molto ospitali. E noi siamo ospiti qui e stiamo provando a rispettare la città. Sappiamo anche che Firenze è una città turistica ed abbiamo reso le nostre riprese divertenti per i turisti: abbiamo fatto foto con loro, ci ha fatto piacere che abbiamo voluto vedere le riprese del film”. Secondo Bay “un fattore positivo di questo film sulla città aumenterà il turismo e darà una ‘sexy vibe’ alla città”.