Livorno: 6 feriti  per scontro bus-auto

Sei persone, di cui una in codice giallo poi trasferita in ospedale, sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto oggi a Livorno in via dell’Ardenza tra un bus della linea urbana e un’auto. Oltre alla conducente della vettura, una 48/enne che è stata trasferita al pronto soccorso per alcuni traumi, ci sono quattro persone rimaste leggermente contuse a bordo del bus insieme all’autista, che sono dovute ricorrere alle cure mediche sul posto. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto nella zona del quartiere La Rosa. Sul luogo dell’incidente oltre alle ambulanze della Svs di Ardenza, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per liberare la conducente dell’autovettura rimasta incastrata nelle lamiere.